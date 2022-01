Saint Martin Des Besaces : lors d'une dispute, il fait chuter son père de 80 ans d'une échelle de trois mètres

Un homme de 46 ans, ainsi que sa famille, est hébergé par son père âgé de 80 ans, à Saint Martin les besaces au sud de Caen. Le 7 Novembre, une dispute éclate et l'homme en vient à frapper son père lui causant diverses lésions au visage. Le 10 décembre, lui reprochant d'avoir porté plainte contre lui, il le rejoint dans le poulailler où le vieillard est juché sur le haut d'une échelle.

Le père fait une chute de trois mètres

Donnant un coup de pied dans celle-ci, le père fait une chute de trois mètres. Il en résultera plusieurs fractures de côtes. L'individu a comparu le mercredi 16 mars devant le tribunal de grande instance de Caen pour violence sur ascendant. « Mon père a toujours été très violent, explique-t-il.

Il voulait s'en prendre à mon fils et le virer par la peau des fesses ! Ma femme est marocaine et il les traite tous les deux de bougnoules. Dans ma jeunesse il nous frappait, nous ses enfants et notre mère et nous menaçait régulièrement de mort. Je regrette mon geste, c'est le combat de ma vie de ne pas lui ressembler. » aux dires de sa sœur, qui reconnaît leur enfance douloureuse, ils ont tous les deux le même caractère impulsif et colérique et ne supportent aucune réflexion.

"Vous auriez pu le tuer !"

Elle ajoute que ça l'arrange de vivre avec leur père car il ne travaille pas. Le procureur revient sur ce fait « Vous demeurez à proximité de celui que vous considérez comme votre bourreau ! Ce n'est pas lui que l'on juge aujourd'hui mais bien vous ! Vous auriez pu le tuer ! C'est à vous de changer, lui, à 80 ans, ne changera plus. »

L'avocat plaide quant à lui un homme souffrant encore de crises d'angoisse dues aux maltraitances passées. Le prévenu est condamné à 5 mois de prison avec sursis et à 5 ans de mise à l'épreuve. « Il est bien difficile de demander une interdiction de rencontrer la victime » a conclu le procureur.