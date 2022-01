Rouen : malgré trois pneus crevés, ils continuent de fuir les policiers

Dans la nuit de mercredi à jeudi, un équipage de Police Secours aperçoit trois jeunes hommes dans une voiture immatriculée dans l'Eure et stationnée sur le trottoir au Mont-Riboudet. Au pied du véhicule traînent des cartons de pizzas et des canettes de sodas. Les policiers veulent aller les voir pour leur dire de ramasser leurs ordures. Mais, à la vue des forces de l'ordre, le conducteur démarre en trombe en direction du Mont-Riboudet.

Trois stop stick pour l'intercepter

Une course-poursuite s'engage. Le fuyard grille tous les feux rouges avant de faire demi-tour au niveau du Kindarena et d'emprunter les voies Teor. Plusieurs équipages de police se mobilisent pour mettre fin à leur fuite. Quai Gaston Boulet, un dispositif Stop Stick (une bande de clous déployée sur la chaussée) est installé mais le conducteur parvient à l'éviter.

À l'intersection entre le quai et le boulevard des Belges, un second stop stick est mis en place : le fuyard tente de l'éviter, en vain. Son pneu arrière droit est crevé. Il poursuit malgré tout sa route. Il arrive rive gauche. Un troisième stop stick est déployé : cette fois-ci, ce sont ses pneus avant droit et arrière gauche qui sont crevés. Mais le suspect continue sa fuite, à une allure nettement moins prononcée. Les policiers parviennent à encadrer le véhicule sur la Sud III à hauteur de Petit-Quevilly.

Ils tentent de frapper les policiers

À l'intérieur de l'habitacle, les trois suspects s'agitent et jettent dehors des sachets translucides servant au conditionnement des produits stupéfiants. Ils sont interpellés : virulents, ils tentent de frapper les policiers qui doivent les mettre au sol pour les maîtriser. Âgés de 20, 21 et 23 ans, ils sont respectivement domiciliés à Bourg-Achard, Caumont et Saint-Ouen-de-Thouberville dans l'Eure. Des produits stupéfiants sont retrouvés sur l'un des passagers.

Ils sont tous les trois placés en garde à vue pour refus d'obtempérer, défaut de permis, rébellion, infraction à la législation sur les stupéfiants et conduite en état d'ivresse.