Jeune violent à Alençon : six mois de prison ferme avec mandat de dépôt

Dans la nuit du mardi 15 au mercredi 16 mars, au cours d'une soirée alcoolisée dans le quartier de Courteille à Alençon, il avait très violemment agressé l'un de ses amis à coup de manches à balais en bois, qui a cassé ... mais aussi en fer, retrouvé tordu sous la violence des coups.

L'accusé admet les violences, mais ne se rappelle plus vraiment ce qui s'est passé. Il reconnaît dans un premier temps les coups, mais pas au visage de sa victime.

La police alertée

C'est son ex-concubine qui après l'avoir vu du sang sur ses chaussures, qui s'est inquiétée. Il y avait aussi du sang dans les escaliers de l'immeuble, elle a appelé la police : « mon ex me dit avoir fait une connerie », dit-elle alors par téléphone aux forces de l'ordre.

Dans l'appartement de l'agresseur, qui dit revenir du Mans où il se serait disputé avec quelqu'un, les policiers trouvent du sang. Sur les marches des quatre étages de l'immeuble de la Rue Clément Ader. Beaucoup de sang, mais pas de victime...

Pas de victime?...

Finalement, le garçon victime des coups a été retrouvé aux urgences de l'hôpital d'Alençon: avec plaies, hématomes, œdèmes, dent cassée, œil quasi arraché…

Lui non plus ne se rappelle plus vraiment de ce qui s'est passé et il ne veut pas, dans un premier temps, dire le nom de son agresseur, avec qui, quelques jours auparavant, il était encore en dette de produits stupéfiants.

Mandat de dépôt

Dans ses réquisitions, le procureur de la République a souligné le caractère inadmissible des faits : une telle violence, ça n'est absolument pas acceptable. Rien ne peut expliquer tant de haine.

Le jeune agresseur est en pleurs.

Il a été condamné à 18 mois de prison dont 12 mois avec sursis, mise à l'épreuve de 24 mois, obligation de soins, de travail, d'indemniser sa victime. Sous mandat de dépôt, il a été immédiatement conduit en prison.