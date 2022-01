Vos idées sorties ce week-end à Rouen

- Les sœurs Macaluso

Dans le cadre du festival Art et Déchirure, Emma Dante met en scène la saga d'une famille sicilienne réunie à l'occasion de la mort de la matriarche : une réflexion sur l'absence et la solitude où la mort rôde.

Pratique. Du 17 au 19 mars à 20h. Théâtre de la Foudre à Petit-Quevilly. Tarifs 13 à 18€. 02 35 72 67 55

- André Benn chez Funambules

À l'occasion de la sortie du 3e tome de la trilogie du magicien de Whitechapel chez Dargaud, le dessinateur André Benn viendra rencontrer ses fans et dédicacer ses ouvrages à la librairie Funambules.

Pratique. Samedi 19 mars à 14h et 17h30. Librairie Funambules à Rouen. Gratuit. Tél. 02 32 12 61 72

- Octoplus: concert baroque

Les jeunes artistes jouant sur instruments anciens et la chanteuse lyrique Ilona Baldo réunis sous l'égide d'Octoplus explorent cette fois un répertoire baroque avec la festive Cantate des paysans de Bach.

Pratique. Samedi 19 mars à 20h. Église Saint-Romain à Rouen. Tarifs 10 à 13€. Tél. 06 10 46 57 87

- Micah P. Hinson au Kalif

Ce jeune Américain natif de Memphis reprend sur scène les titres de son album The gospel of progress sorti en 2004 et récemment réédité chez Talites : un album singulier et délicat qui ne laisse pas indifférent.

Pratique. Lundi 21 mars à 20h. Le Kalif à Rouen. Tarifs 8 à 10€. www.lekalif.com

- Le courrier des enfants

Après avoir reçu plus de 3 000 lettres de jeunes admirateurs, les membres de la troupe du Théâtre du Tilleul décident de tirer parti de cette manne et composent un spectacle sensible, amusant et imaginatif.

Pratique. Mardi 22 mars à 18h30. Espace Beaumarchais à Maromme. Tarifs 3 à 5€. Tél. 02 35 74 05 32

- La part égale

Avec intelligence et perspicacité, la comédienne Chloé Martin s'attache à démanteler les préjugés sur les différences hommes/femmes dans un spectacle où les mots sonnent et résonnent avec justesse.

Pratique. Mardi 22 mars à 20h30. Le Sillon à Petit-Couronne. Tarifs 6 à 12€. Tél. 02 35 69 12 13

- Roger Courtois à la MDU

Annonçant ses Courtoisies, des décors géométriques, décoratifs et sériels, le peintre rouennais Roger Courtois explorait précédemment natures mortes, portraits ou scènes d'intérieur déjà très stylisés.

Pratique. Jusqu'au 1er avril. MDU à Mont-St-Aignan. Entrée libre. www.mdu.univ-rouen.fr

- En quête d'identité

En guise de prélude à la prochaine édition du festival Normandie Impressionniste, cette exposition collective réunissant huit vidéastes et huit photographes questionne le portrait, sa part de vérité, sa quête d'identité.

Pratique. Jusqu'au 12 juin. Logis abbatial, abbaye de Jumièges. Tarifs 0 à 6,5€. Tél. 02 35 37 24 02

- Les maîtres du paysage

La galerie Bertran présente de nombreuses toiles inédites des membres de l'École de Rouen, des peintres avant-gardistes contemporains des impressionnistes. Les fonds sont enrichis par des prêts de collectionneurs.

Pratique. Jusqu'en septembre 2016. Galerie Bertran à Rouen. Entrée libre. Tél. 02 35 98 24 06