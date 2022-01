Des fêtes chrétiennes au rythme de Marie-Christine Bernard

Qu'ils soient scolaires, politiques, familiaux ou religieux, les calendriers ponctuent le rythme et les rites de nos vies. Avec Marie-Christine Bernard, théologienne et passionnée par la rencontre de l'homme et de Dieu, nous tournons les pages du calendrier des fêtes chrétiennes. Episode 2 à écouter !