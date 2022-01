Football : les ligues de Basse et Haute-Normandie ne feront qu'une le 16 octobre 2016

La réunification de la Normandie au 1er janvier dernier impacte le monde du sport. Alors que certaines institutions n'ont pas fusionné, comme c'est le cas notamment pour les rectorats, les ligues de football de Haute et Basse-Normandie ne doivent en former plus qu'une au 31 mars 2017, regroupant au total près de 110 000 licenciés. L'ordre vient du ministère des Sports, dans un courrier daté de juillet dernier.

Fin du CFA 2

Au siège de ce qui constitue pour quelques mois encore la Ligue de Basse-Normandie à Caen, une réunion est organisée ce vendredi 18 mars pour aborder le "Traité de fusion" qui doit être finalisé pour le 31 mars. "Dans le cadre de cette union, nous avons constitué quatre groupes de travail pour que tout se passe dans les meilleures conditions : gouvernance et statuts, juridique et financier, organisation et ressources humaines, et sportif", explique Kirstie Abergel, directrice de la Ligue de football de Basse-Normandie. Contrats en cours, budget autour de 4,4 million d'euros, avenir des 28 salariés répartis à part égale dans les deux ex-régions, organisation des compétitions, patrimoine... rien n'est laissé au hasard. Le traité de fusion doit être adopté en assemblée générale le 8 octobre à Rouen, et le 15 à Caen. "Le 16 au matin, la Ligue de football de Normandie vivra ses premières heures." Le futur président sera lui élu le 21 janvier, au soir de la première assemblée générale de la nouvelle ligue.

Sur le plan sportif, ces changements vont mettre du temps à être perceptibles. Pour la saison prochaine, les deux divisions d'honneur, le meilleur niveau régional, sont maintenues. Mais au sein de la Fédération française de football, une réflexion est en cours pour que le Championnat de France amateur 2 disparaisse au profit d'un championnat inter-régional géré par les ligues. Y figureraient douze équipes, dont les huit formations normandes évoluant actuellement en CFA 2, ainsi que six écuries promues de leur division d'honneur. La FFF souhaite que cette nouvelle compétition qui redessinera la hiérarchie régionale, soit lancée à l'occasion de la saison 2017-2018. La ligue préférerait qu'elle soit mise en place un an plus tard.