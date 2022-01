CINEMA Divergente 3 : au-delà du mur, un film mollasson

Je vous parle aujourd'hui de Divergente 3, avec Shailene Woodley, Theo James,Miles Teller et Naomi Watts.

Contrairement à d'autres films du genre, il n'est pas précisé ici que le film n'est qu'une première partie. Ce n'est donc pas la fin de la saga littéraire, il restera encore un film. Je précise dès à présent qu'il ne sert à rien de prendre le train en route : regardez les 2 premiers volets.

Nous avions quitté il y a un an ce Chicago futuriste et les bouleversements amorcés. Toute la ville est une vaste expérience de l'humanité et les divergents sont la réponse. Il est donc grand temps pour nos héros de se frotter au monde extérieur.

Malheureusement pour nous autres spectateurs, le réalisateur refait les mêmes erreurs que dans le 2ème volet : le film est linéaire, plat, sans relief, ennuyeux, peu rythmé et autres synonymes. Alors que la fin du 2ème volet avait un peu relevé le niveau et donnait envie de connaître la suite, ce n’est même pas le cas ici. Le manque de charisme de Shailene Woodley alias Triss se fait de plus en plus ressentir. J'ai préféré les scènes avec les autres personnages que les siennes, dommage pour une héroïne.

Visuellement, cela fait très toc. Dès que l'on franchit le mur, les horizons et paysages ramènent plusieurs décennies en arrière. Je crois qu'on a pris des toiles peintes et qu'on s'en est servis pour l'horizon. En dehors de Chicago, c'est vraiment très moche à voir. Les costumes aussi ne sont pas très réussis.

Divergente 3 : au-delà du mur est un échec. Un film dont on ressort en baillant. Il est loin l'intérêt du 1er film avec son lot d'originalité. Sans scène d'action marquante et avec une histoire à l'encéphalogramme plat, je vous conseille de faire l'impasse sur ce film. Ou de lire les livres car d'après les échos que j'ai eu, ils sont beaucoup mieux.