Crise à la mairie de Saint-Lô : la nouvelle colère de Mathieu Johann

Une fois de plus, le conseil municipal s'est ouvert dans une ambiance très tendue. Après un peu plus d'une heure de séance, une suspension et des volées d'invectives, l'ensemble des oppositions, soit 12 personnes, avaient quitté la salle, hormis Virginie Métral, dernière démissionnaire de son mandat d'adjointe.

"François Brière est un carnage" !

Mathieu Johann, conseiller départemental de la Manche et ex 3ème adjoint au maire de Saint-Lô, a lui aussi quitté son fauteuil. A la sortie, ses propos son d'une extrême virulence à l'encontre de François Brière.