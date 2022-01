Commerce : les pistes de la Ville pour relancer l'attractivité dans le centre de Caen

Redéfinir les circuits marchands, et créer une boucle piétonne, aujourd'hui illisible, depuis la cité Gardin jusqu'à la Tour Leroy en passant par la place de la République et l'Îlot Belivet : voilà les grands axes du projet de redynamisation du centre-ville, présenté par la municipalité en début de semaine. La Ville a confirmé son intention de voir sortir de terre, en lieu et place du parking en surface jouxtant le Conseil départemental, une halle commerçante. Et part en quête d'investisseurs privés, via un appel à projets. "L'équipe lauréate sera connue le 11 juillet", indique Joël Bruneau, le maire.

L'ex-cinéma démoli ?

Sur plus de 5 000 m2, au-dessus d'un nouveau parking souterrain de 400 places, l'espace pourrait attirer de nouvelles locomotives commerciales, tout en proposant différents espaces gourmands. Le projet permettrait aussi une revalorisation de l'église de la Gloriette et un nouveau traitement paysager de la place de République. "Elle ne demande qu'à vivre", souligne Sonia de la Provôté, adjointe au maire. L'ouverture des jardins de la Préfecture et du Département est aussi à l'étude. À quelques pas, la Ville a par ailleurs fait savoir qu'elle ferait valoir un droit de préemption urbain renforcé sur l'îlot Belivet. La démolition de l'ancien cinéma est à l'ordre du jour. Une option qui offrirait un second souffle à l'Hôtel de Than.

Pratique. Réunion publique vendredi 18 mars, 18h30, musée des Beaux-arts.