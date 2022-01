The Voice: découvrez Grannhild l'ancien chanteur lyrique

Ce grand timide de nature ne commence à chanter qu’à l’âge de 19 ans lorsqu’il décide d’intégrer la section « Art Lyrique ». Seulement, le jeune homme n’est pas complétement épanoui dans l’univers de l’opéra et décide, après 5 ans, de faire une pause. Il se consacre alors à ses études et devient responsable relation client.



Depuis 2 ans, Grannhild a repris la musique. En parallèle de son travail, il se produit régulièrement sur scène, accompagné de son groupe « Foster », proposant à la fois ses propres compositions à l’univers pop mais aussi des reprises des standards du Jazz.



En 2014, il revisitera des chansons des Beattles lors du festival « One Day with the Beattles ».



The Voice est, pour lui, l’occasion de tourner définitivement la page du lyrique et de dévoiler son univers pop au grand public.