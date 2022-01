Paris (AFP). Ligue des champions: City enfin en quarts, l'Atletico au bout du suspense

La manche retour fut laborieuse, mais le gros du travail avait été fait à l'aller. Rapidement privés de leur charnière centrale après les sorties sur blessure du capitaine belge Vincent Kompany (7e) puis de l'Argentin Nicolas Otamendi (24e), les hommes de Manuel Pellegrini ont géré leur avance sans cadrer un tir avant une frappe sur le poteau de Jesus Navas (60e). Ils n'ont toutefois jamais été inquiétés par le club ukrainien, qui devait marquer trois buts à l'Etihad Stadium pour se qualifier. Après deux échecs successifs en huitièmes de finale, à chaque fois face à l'impitoyable Barcelone, le club mancunien franchit enfin son plafond de verre, pour sa sixième participation à la Ligue des champions. La manche retour fut en revanche beaucoup plus irrespirable pour l'Atletico Madrid. Malgré plusieurs occasions franches, par Antoine Griezmann (15e) et Fernando Torres (72e, 86e), l'Atletico a été poussé jusqu'aux tirs au but par un PSV très solide en défense et qui a aussi touché le poteau par Jürgen Locadia (58e). Décisifs dans le cours du match, les deux gardiens se sont pourtant effacés lors de la séance de tirs au but: les 14 premiers tireurs ont réussi leur tentative ! Il a fallu attendre le huitième tireur du PSV Eindhoven, en l'occurrence le jeune international néerlandais Luciano Narsingh, entré lors de la prolongation, pour voir un tir au but raté, expédié sur la barre. Le seul de la séance puisque l'Espagnol Juanfran a immédiatement saisi l'opportunité de qualifier l'Atletico en quarts de finale. Il pourrait y retrouver l'un des quatre clubs déjà qualifiés, outre les Citizens: le Real Madrid, Wolfsburg, le Paris SG ou le Benfica Lisbonne. Ou encore un des quatre clubs à se disputer les deux tickets restants, avant le tirage au sort vendredi. Mercredi, Arsenal tentera l'impossible en allant défier sur sa pelouse le tenant du titre Barcelone, vainqueur à l'aller 2-0, pendant que la Juventus Turin et le Bayern Munich se livreront un duel épique en Bavière après le nul 2-2 au match aller.

