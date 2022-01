Paris (AFP). Ligue des champions: Manchester City enfin en quarts

La manche retour fut laborieuse, mais le gros du travail avait été fait à l'aller. Rapidement privés de leur charnière centrale après les sorties sur blessure du capitaine belge Vincent Kompany (7e) puis de l'Argentin Nicolas Otamendi (24e), les hommes de Manuel Pellegrini ont géré leur avance sans cadrer un tir avant une frappe sur le poteau de Jesus Navas (60e). Ils n'ont toutefois jamais été inquiétés par le club ukrainien, qui devait marquer trois buts à l'Etihad Stadium pour se qualifier. Après deux échecs successifs en huitièmes de finale, à chaque fois face à l'impitoyable Barcelone, le club mancunien franchit ainsi enfin son plafond de verre, pour sa 6e participation à la Ligue des champions. Il pourrait retrouver en quart de finale l'un des quatre clubs déjà qualifiés: le Real Madrid, Wolfsburg, le Paris SG ou le Benfica Lisbonne. Ou encore un des six clubs à se disputer les trois tickets restants, avant le tirage au sort des quarts vendredi. L'Atletico Madrid, finaliste en 2014, était favori mardi soir face au PSV Eindhoven, mais bien contenu par la solide défense néerlandaise, il a été contraint de disputer la prolongation au match retour. Et mercredi, Arsenal tentera l'impossible en allant défier sur sa pelouse le tenant du titre Barcelone, vainqueur à l'aller 2-0, pendant que la Juventus Turin et le Bayern Munich se livreront un duel épique en Bavière après le nul 2-2 au match aller.

