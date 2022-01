Basket : les playoffs en ligne de mire pour le CBC

Face à une équipe de Quimper invaincue en 2016 et en pleine confiance, le CBC a connu un coup d'arrêt (68-56). "Notre ratio passes décisives et balles perdues n'était pas bon, analyse Philippe Da Silva. On n'était pas en place collectivement et le ballon circulait mal. Résultat : on a marqué 56 points contre 80 de moyenne."

Déjà l'heure des calculs

En guise de programme de remise en forme, le CBC accueille Tarbes-Lourdes, le numéro 2 du tableau. "On a un calendrier compliqué en mars, mais on n'a pas le droit d'enchaîner deux défaites si on veut rester bien placés pour les playoffs." En effet, les places vont être chères pour des prétendants qui se tiennent dans un mouchoir de poche, avec seulement trois points d'écart entre le 2e et le 9e. "J'espère que la défaite à Quimper nous a remis la tête à l'endroit car ça va être un match important."

Agenda. CBC-Tarbes-Lourdes, vendredi 18 mars (20 h).