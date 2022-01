Paris (AFP). Ligue 1: qui pour renforcer le PSG?

. Le suspense Ibra La question de l'avenir de Zlatan Ibrahimovic, en fin de contrat en juin, va constituer le fil rouge des prochaines semaines. A 34 ans, la tête de gondole du PSG version qatarie est au sommet de son art. Les deux dernières sorties parisiennes en ont été de nouvelles illustrations: buteur et passeur décisif sur la pelouse de Chelsea en Ligue des champions (2-1) mercredi, le géant suédois a pulvérisé Troyes dimanche avec un quadruplé (9-0) pour offrir un 4e titre d'affilée au club de la capitale. Les performances stratosphériques d'Ibrahimovic, bien parti pour récupérer son sceptre de meilleur buteur en L1 (27 réalisations), ont de quoi faire cogiter les dirigeants parisiens, au départ prêts à refermer le glorieux chapitre ouvert en 2012 avec son transfert en provenance de l'AC Milan. D'autant que la pêche pour lui trouver un successeur de calibre similaire risque d'être délicate. "On veut qu'il reste. On va parler avec lui, on va voir ce qu'il veut faire", a ainsi lâché le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi après la démonstration à Troyes. La star suédoise reste, elle, mystérieuse sur ses intentions. "Pour le moment, je ne serai pas au PSG la saison prochaine. Il me reste un mois et demi de compétition. Ce qui se passera l'année prochaine, pour le moment, je n'en sais rien", a-t-il déclaré dimanche sur beIN Sports. Une prolongation à Paris? Une ultime pige en Angleterre, où certaines grosses écuries (comme Manchester United) lui font les yeux doux, selon la presse? Une préretraite dorée aux Etats-Unis? La balle est dans le camp d'Ibra. . Y aura-t-il une nouvelle star? Chaque saison, Paris a fait venir une vedette de dimension mondiale. Qui sera la prochaine? En cas de départ d'Ibrahimovic, le PSG sera bien obligé d'attirer un avant-centre de classe internationale. Ils sont peu nombreux à répondre à ce critère (Lewandowski, Suarez, Higuain, Agüero). En dehors d'un vrai N.9, le Qatar rêve toujours de Cristiano Ronaldo, l'un des rares joueurs à pouvoir prendre le relais d'Ibra, aussi bien sur le plan sportif que marketing. Mais l'interdiction de recrutement du Real Madrid, suspendue en attendant l'appel, bloque pour l'instant les velléités parisiennes. Lionel Messi étant intouchable, le PSG pourrait aussi explorer la piste Neymar, graine de Ballon d'or. La prolongation du contrat du Brésilien se fait attendre, alors que la justice espagnole enquête sur les irrégularités de son transfert de Santos au FC Barcelone en 2013. Dans l'ombre de Messi au Barça, Neymar serait le roi à Paris. Mais quel serait son intérêt à quitter la Liga pour une L1 dévaluée? . Un effectif à régénérer Au-delà du cas Ibra, l'encadrement parisien aura de nombreux autres dossiers à traiter cet été. Edinson Cavani, devenu un remplaçant de luxe après avoir passé trois ans dans l'ombre de Zlatan, ne cache plus son spleen et son départ ne serait pas une surprise. Le terme de son aventure parisienne, couplé à l'exil chinois d'Ezequiel Lavezzi, obligerait le PSG à se montrer actif en attaque. Au milieu, Thiago Motta, sous contrat jusqu'en 2017, commence à tirer la langue à 33 ans, et Paris va peut-être commencer à chercher son futur remplaçant. En défense, les côtés seront concernés. A droite, il faudra clarifier la situation de Serge Aurier, mis à la disposition de l'équipe réserve jusqu'au 20 mars, après ses insultes contre l'entraîneur Laurent Blanc et certains de ses coéquipiers sur le réseau social Periscope. Pour ne rien arranger, sa doublure Gregory Van der Wiel est en fin de bail en juin. A gauche, le Brésilien Maxwell vit aussi ses dernières heures à Paris. "Le moment est peut-être arrivé pour moi de partir, a-t-il expliqué dimanche sur TF1. Je vais profiter de la fin de la saison et nous verrons ce qui se passera. Je n'ai pas encore décidé."

