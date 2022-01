A Colombelles, vos déchets seront bientôt transformés... en poivrons

Des légumes qui poussent grâce à nos déchets. Le lien peut paraître paradoxal et pourtant il deviendra bel et bien réalité en 2018, quand une serre de huit hectares sortira de terre à Colombelles, jouxtant le centre d'incinération de l'agglomération. Pas moins de 20 ha sont encours d'acquisition pour sa réalisation.

Tout sera recyclé

"Nous sommes en train de construire une turbine qui récupérera une partie de la chaleur générée par l'incinération des poubelles pour produire de l'électricité, expose Olivier Paz, président du Syndicat pour la valorisation et l'élimination des déchets ménagers de l'agglomération caennaise. D'ailleurs d'ici la fin de l'année, cette énergie alimentera le parc automobile du Syvedac, ainsi qu'en chaleur, la future serre." Le serriste sollicité par l'actuel exploitant du site bénéficiera alors d'une énergie à très bas coût, lui permettant de proposer des légumes à un prix très compétitif. Les porteurs du projet ont déjà misé sur des poivrons et des concombres pour nourrir la production. "Et puis à raison de 10 emplois par hectare, on espère créer 80 postes avec ce projet", évoque Marc Pottier, maire de la commune.

L'incinérateur de Colombelles a traité l'an passé près de 95 000 tonnes de déchets et assure déjà le chauffage de 8 500 logements d'Hérouville. "Entre cette part de l'énergie dédiée à l'habitat, nos futurs véhicules électriques et la serre, nous réutiliserons 76% de la chaleur récupérée. Et nous réfléchissons déjà à de futurs usages, explique Olivier Paz. Mais il est encore trop tôt pour en parler !"