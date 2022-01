Oma Jaly, nouveau talent de l'équipe de Garou

Elle suit alors pendant plusieurs années des cours de chant et participe à plusieurs projets musicaux. Elle monte également un groupe aux influences jazz-électro-pop et se produit sur plusieurs scènes.



Maman de 2 enfants, Oma décide de mettre entre parenthèse sa passion pour se consacrer à sa famille.



Aujourd’hui, la jeune femme est conseillère de vente en téléphonie mais ne rêve que d’une chose: revenir à la musique.



The Voice est, pour elle, une véritable chance de devenir une chanteuse reconnue et une maman totalement épanouie.