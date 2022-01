Un Caennais champion de France de squash

Voilà une performance qui fait date dans l'histoire du squash normand. En s'imposant hier en finale du championnat de France deuxième série à Bron près de Lyon, Guillaume Duquennoy intégrera le top 30 français à partir du 1er mai. À aucun moment, le jeune homme originaire de Lille n'a tremblé. Aussi bien en 16e, qu'en 8e, en quart ou en demi-finale, il s'est imposé 3 sets à 0. Il n'a finalement cédé qu'une seule manche, en finale, contre Guillaume Ducos, n°76 français (12/10, 6/11, 12/10 et 11/6). "Ce titre est en partie pour mon ancienne ligue, celle du Nord-Picardie, et aussi pour la nouvelle, celle de Normandie", a commenté le principal intéressé après sa victoire.

Ce Nordiste de 22 ans a débuté très tôt dans la discipline, "à l’âge de cinq ans". Il a obtenu de très bons résultats en jeunes, avec notamment un titre de vice-champion de France U13 en 2006, et une troisième place à l’open de France junior la même année. Un temps très proche des équipes de France jeunes, il s'est ensuite fait plus discret sur le circuit, avec quelques matchs de Nationale 1 au compteur, tout de même, avec Valenciennes en 2013.

Sous les couleurs de Louvigny depuis deux ans, il se concentre à nouveau sur le haut niveau. Les performances s'en ressentent puisqu'il est invaincu depuis 29 matchs. Depuis le début de la saison, il a par ailleurs remporté cinq tournois et battu des joueurs mieux classés que lui. En finale de l’open d’Oxygène en Île-de-France, il avait notamment battu Jérôme Sérusier, n°13 français et double demi-finaliste du championnat d’Europe des plus de 35 ans. Le jeune homme peut viser haut.