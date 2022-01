Caen : le siège du Département sera finalement réhabilité

À Caen, l'éclatement des services du Conseil départemental engendre aujourd'hui des frais de fonctionnement estimés à 1,7 millions d'euros par an. « Les marges de rationalisation sont potentiellement nombreuses. », indique Jean-Léonce Dupont, président. À la clé du scénario présenté vendredi 11 mars : une économie annuelle de 900 000€.

Les services de la Maison départementale des personnes handicapées, rue du 11 novembre, et de l'Unité de solidarité départementale de l'agglomération, place du Canada, pourraient déménager place Gambetta. La Maison départementale de l'enfance et de la famille pourrait, elle, être transférée place Félix Eboué.

Le siège du Département sera réhabilité

Autre chantier d'envergure : la rénovation complète du siège du Conseil départemental, rue Saint-Laurent. « Il s'agit d'une absolue nécessité », rappelle Jean-Léonce Dupont. Le bâtiment, qui ne répond plus aux normes de sécurité, fait en effet l'objet d'une interdiction d'usage depuis 2000, mais bénéficiait d'une période dérogatoire jusqu'en avril 2015. Un premier projet de réhabilitation à 15 millions d'euros avait été présenté en 2012. Puis suspendu en 2014, pour cause de réforme territoriale et d'avenir incertain de la collectivité. « Nous avons obligation d'agir », appuie désormais le président, en annonçant la reprise du projet. Celui-ci a même été redimensionné, à la faveur du transfert de certaines compétences. Initialement, « nous avions prévu un étage supplémentaire. Nous n'en avons plus besoin ». Le coût du chantier est dorénavant annoncé à 13 millions d'euros.

Quid des services le temps du chantier ? Ils pourraient être transférés au printemps 2017 dans les bâtiments de la place Félix Eboué, entre l'avenue du 6 juin et la rue Saint-Jean, dont les locaux ont été libérés par le déménagement des services sociaux aux Rives de l'Orne. Et ce pendant une période minimum de 18 mois. Libéré, l'immeuble de la place Félix Eboué ferait ensuite lui à son tour l'objet d'une réhabilitation.

Le volume des travaux est estimé à 21,6 millions. Les différentes cessions pourraient, elles, rapporter 4,8 millions d'euros. Le Département envisage en effet de se séparer d'un bâtiment rue Saint-Laurent (ex Direction des systèmes d'information) en 2016, de l'ex-gare ferroviaire de la place du Canada et du foyer pouponnière rue d'Auge en 2019, puis d'un bâtiment situé rue Fred Scamaroni, en 2020. Il abritait les services du patrimoine, de l'archéologie et de la culture.

Le projet de stratégie immobilière sera soumis au vote des élus du Calvados le 20 juin prochain.