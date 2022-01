Le Bourget (France) (AFP). Germanwings: le BEA appelle à renforcer le contrôle médical des pilotes

"Le principe du secret médical devrait être brisé pour que les médecins puissent transmettre certaines informations aux autorités compétentes quand ils pensent qu'il y a un danger à court terme", a expliqué Rémi Jouty, le directeur du Bureau d'enquêtes et d'analyses (BEA), devant la presse. Le rapport définitif du BEA, rendu public au Bourget, près de Paris, confirme que le copilote allemand Andreas Lubitz, qui souffrait de problèmes psychiques, a délibérément précipité l'avion au sol le 24 mars 2015 dans les Alpes françaises, provoquant la mort de 150 personnes dont 72 Allemands et 50 Espagnols. Le BEA a émis onze "recommandations de sécurité" orientées vers une meilleure détection des situations de faiblesse psychologique des pilotes, la remontée de l'information vers les autorités ou l'employeur, le suivi médical ainsi que les mesures de soutien à un pilote qui perdrait sa licence pour des raisons médicales. Elles n'ont pas de caractère obligatoire mais les rapports du BEA font autorité dans la communauté aéronautique. "Si les médecins qui avaient détecté une possible psychose (chez Andreas Lubitz) avaient informé les autorités, celles-ci l'auraient probablement suspendu de vol, et compte tenu du diagnostic, il est peu probable que ce pilote aurait pu voir sa licence renouvelée", a ajouté M. Jouty. Selon le BEA, la rupture du secret médical existe déjà dans certains pays comme Israël, le Canada et la Grande-Bretagne. "Plusieurs médecins privés avaient l'information (qu'Andreas Lubitz ndlr) était malade", a souligné Arnaud Desjardin qui était en charge de l'enquête du BEA. Selon son dossier médical, Andreas Lubitz souffrait de dépression. Le 10 mars 2015, 15 jours avant le crash, un médecin privé "avait diagnostiqué une psychose possible et recommandé un traitement en hôpital psychiatrique", a rappelé le BEA. Dans leur rapport, les experts du BEA préconisent des évaluations régulières, uniquement pour les pilotes ayant des antécédents connus de maladie mentale. Généraliser les examens psychiatriques approfondis à tous les pilotes ne "serait ni efficace, ni rentable", selon eux. Le BEA recommande aussi que soit prise en compte la réticence des pilotes à déclarer leurs problèmes de peur de perdre leur licence et encourage les compagnies à adopter des "mesures destinées à atténuer les risques socioéconomiques liés à une perte de licence pour raison médicale", comme une assurance spécifique. - Pas de changements sur le verrouillage - Contacté par l'AFP, Yves Deshayes, président du SNPL, principal syndicat de pilotes français, a estimé que la levée du secret médical ne serait "pas une bonne chose", prônant plutôt "un meilleur suivi en amont". Selon lui, "au pire les pilotes n'iraient plus se soigner ou bien se soigneraient sans déclarer qu'ils sont pilotes", entraînant des risques plus grands, notamment en cas de prescriptions non compatibles avec le pilotage d'un avion. Le 24 mars 2015, Andreas Lubitz, copilote âgé de 27 ans du vol GWI18G Barcelone-Düsseldorf de Germanwings, filiale low-cost du groupe allemand Lufthansa, avait profité de l'absence provisoire du commandant de bord dans le cockpit pour engager la descente de l'Airbus une demi-heure après le décollage. L'appareil s'était écrasé au bout de dix minutes dans le sud des Alpes françaises. Dans son rapport, le BEA ne recommande pas de modifications au système actuel, en vigueur depuis les attentats du 11 septembre 2001, qui prévoit qu'une fois verrouillée, la porte du cockpit ne peut pas être ouverte de l'extérieur. "Le risque terroriste est toujours là", a souligné M. Jouty. Le BEA ne mentionne pas non plus la présence obligatoire d'une deuxième personne en permanence dans le cockpit, comme le préconise l'Agence européenne de sécurité aérienne (EASA). Très largement appliquée par les compagnies européennes, à titre volontaire depuis le crash, cette mesure ne fait pas l'unanimité. Le syndicat allemand des pilotes estime qu'elle comporte des "risques" qui "pèsent plus lourds que les gains de sécurité présumés". A l'occasion du premier anniversaire du crash, une majorité de leurs familles se rassembleront le 23 mars pour une cérémonie à Marseille avant de se rendre le lendemain sur les lieux du crash.

