Paris (AFP). Paris SG: pour un 4e sacre d'affilée, face à Troyes

Le chiffre 4 est décidément celui qui accompagne cette saison les succès parisiens, puisque ce quatrième titre de champion consécutif, s'ajoutant au Trophée des champions remporté en août dernier, viendrait ouvrir un peu plus la voie à un deuxième quadruplé domestique après celui réalisé l'an passé. Il faudra pour cela battre Lille en finale de la Coupe de la Ligue le 23 avril et aussi s'imposer à Lorient quatre jours auparavant pour assurer sa présence en finale de la Coupe de France. Des conditions sine qua non largement à la portée des hommes de Laurent Blanc, compte tenu de leur domination sans partage en France. Mais avant d'envisager ce deuxième quadruplé national, Paris "rêve plus grand" encore avec la Ligue des champions dont il a atteint mercredi les quarts... pour la quatrième année d'affilée. Et cette fois, il aimerait bien que le tirage au sort de vendredi prochain lui offre un autre adversaire que le FC Barcelone de Lionel Messi, pour espérer enfin s'inviter dans le dernier carré. En attendant de pouvoir s'approcher un peu plus près du Graal européen, les Parisiens peuvent au moins entrer un peu plus dans l'histoire du championnat de France, en étant sacrés dès cette 30e journée de L1, ce qui serait un record de précocité enlevé à Lyon qui fut titré à cinq journées du terme en 2006-2007. Il ferait alors aussi bien que le Bayern Munich en Bundesliga (2013-2014). - Motta suspendu - Cette seule perspective, ajoutée aux autres nombreux records que le PSG peut encore battre à l'échelle du championnat, a de quoi rendre les jambes moins lourdes après la rude bataille de Stamford Bridge, même si Troyes, dernier et promis à la relégation, a tout de l'adversaire idéal pour le club de la capitale. "Il faut aller à Troyes confirmer notre qualification européenne qui nous a donné beaucoup de confiance et de moral. J'espère que les joueurs auront bien récupéré, ils ont eu de la fatigue physique mais ausi mentale", a déclaré Laurent Blanc samedi. L'après-midi dominicale a de quoi être festive pour Paris, mais Laurent Blanc ne prendra aucun risque dans sa gestion d'effectif pour l'obtention d'un titre qui de toute façon n'est qu'une question de temps. Lui ne perd pas de vue que la Coupe d'Europe doit concentrer toutes les énergies. A Troyes, il se passera automatiquement de Thiago Motta, suspendu, et de Marco Verratti qui avait déjà dû renoncer au dernier instant à jouer à Chelsea. Il s'agit à présent pour l'Italien de se débarrasser définitivement de cette pubalgie qui lui pourrit le début d'année, afin d'être opérationnel dans trois semaines pour le quart de finale aller de C1. Blaise Matuidi, qui a tout fait pour jouer mercredi malgré sa contracture à une cuisse, sera lui aussi absent. Paris devrait donc se présenter avec un milieu de terrain composé de Benjamin Stambouli, Javier Pastore et Adrien Rabiot, un des héros de Londres. Plus globalement, la perspective de voir Laurent Blanc mettre en place une équipe largement remaniée, dans laquelle Edinson Cavani pourra étancher sa frustration actuelle, correspond à une gestion d'effectif qui s'opère avec succès depuis le début de saison. Car si Paris s'apprête à être champion pour la sixième fois dans son histoire, il le doit à tout un groupe et pas seulement à son onze-type.

