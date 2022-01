Paris (AFP). Ligue 1: Nice remonte sur le podium

. Nice met la pression sur l'OL Nice, porté par un Hatem Ben Arfa très en jambes et passeur décisif, n'a pas manqué l'opportunité de ravir pour au moins quelques heures la 3e place à Lyon, avec sa victoire ramenée de Montpellier après des buts de Valère Germain, son 10e cette saison, et d'Alassane Plea. L'OGCN (47 pts) devance désormais l'OL de deux longueurs. Reste aux hommes de Bruno Genesio de s'imposer à Rennes (5e) dimanche soir, pour reprendre leur position sur le podium et se rapprocher à quatre points du dauphin Monaco (52 pts). . Mauvaises opérations pour Caen et Saint-Etienne Eux aussi avaient l'occasion d'opérer un rapproché intéressant vers le podium. Mais Caen et Saint-Etienne ont chuté, respectivement à Ajaccio (1-0) et à Guingamp (2-0), deux mal classés mus par un véritable instinct de survie. L'Ajaccien Khalid Boutaïb a éteint les ambitions caennaises, tout comme Jimmy Briand et Sloan Privat ont étouffé d'entrée les velléités stéphanoises. Résultat Caen et les Verts marquent le pas à la 6e et 7e place, tandis que dans le bas du tableau les Guingampais grimpent à la 16e place et que le Gazélec (18e) se retrouve à égalité parfaite avec le 17e Reims. . Mandanda sauve Marseille, Michel s'énerve A Lorient, Marseille aurait dû perdre, mais il est reparti du Moustoir avec un match nul (1-1), son 15e de la saison, grâce à une nouvelle performance majuscule de Steve Mandanda, auteur de neuf arrêts déterminants. Avec une défense aux abois devant lui, le capitaine marseillais a été un rempart presque infranchissable avec des parades de grande classe. Mais il n'a rien pu faire sur l'ouverture du score de Waris, totalement oublié par Rekik (34e). Et alors que l'OM a égalisé juste après la pause par Isla (46e), le portier numéro deux chez les Bleus a fini d'écoeurer les Merlus en sauvant des actions très chaudes en fin de match. "Thierry Laurey (entraîneur d'Ajaccio) avait parlé de Jésus, je crois que finalement on n'en est peut-être pas loin quand on voit les arrêts de ce soir. On est tombés sur un gardien de classe mondiale", a reconnu le coach lorientais Sylvain Ripoll. Au sortir de ce match qui maintient Marseille éloigné du podium, Michel est apparu très "énervé", jugeant que la "prestation était une honte". "On manque de respect à notre écusson et à notre maillot", a-t-il même pesté sur beIN Sports. . Ben Yedder entretient le rêve de Toulouse Pascal Dupraz n'a de cesse de répéter qu'il croit encore au maintien du TFC. Et pour sa première attendue sur la banc depuis son malaise à l'entraînement, samedi dernier, quelques heures après sa prise de fonctions, il a vu Wissam Ben Yedder donner corps à sa foi face à Bordeaux, balayé 4-0. L'attaquant de 25 ans a inscrit un doublé dont un penalty qu'il a obtenu lui-même. Ses 11e et 12 buts cette saison. Martin Braithwaite, également sur penalty, et Oscar Trejo ont accablé un peu plus la défense bordelaise, la 18e du championnat ex aequo avec celle de... Toulouse (48 buts encaissés). Avec ce succès, le TFC reste 19e avec 26 points, à tout de même sept longueurs d'Ajaccio et Reims. . Bouffal d'oxygène pour Lille L'émotion a accompagné Frédéric Antonetti pour son retour à Bastia. Mais cela n'a pas empêché Lille de s'imposer 2-1 pour revenir dans la première partie du classement (9e). Et ce grâce notamment à Sofiane Bouffal auteur d'une superbe ouverture du score, d'une frappe du gauche enveloppée en pleine lucarne. Le but de ce samedi. Résultats de la 30e journée de la Ligue 1: vendredi Monaco - Reims 2 - 2 samedi Lorient - Marseille 1 - 1 Guingamp - Saint-Etienne 2 - 0 Toulouse - Bordeaux 4 - 0 Gazélec-Ajaccio - Caen 1 - 0 Montpellier - Nice 0 - 2 Bastia - Lille 1 - 2 dimanche (14h00) Troyes - Paris SG (17h00) Nantes - Angers (21h00) Rennes - Lyon

