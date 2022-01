Paris (AFP). Six nations: l'Angleterre à une marche du Grand Chelem

Seule la France samedi prochain à Saint-Denis pourrait priver le XV de la Rose d'un Grand Chelem qu'il attend depuis 2003 ! Grâce à leur différence de points nettement favorable (+52 contre +13 pour la France), les Anglais semblent en tout cas à l'abri d'un éventuel retour des Bleus pour le titre, au cas où ceux-ci l'emporteraient dimanche en Ecosse (16h00/15h00 GMT) puis au Stade de France. Quel redressement cinq mois seulement après le désastre de "leur" Coupe du monde, où ils ont été éliminés dès la phase de poules, une première pour eux et un pays organisateur! Depuis, Eddie Jones a été appelé à leur chevet, et l'Australien est bel et bien en train de les guérir, même si la remontée galloise dans les dix dernières minutes prouve que tous les vieux fantômes n'ont pas été chassés. La cure s'est cependant poursuivie samedi, et c'est l'essentiel, en prime par une revanche sur ces Gallois qui avaient précipité la déroute de la Rose à l'automne en la battant en poules au terme d'un match épique dans ce même stade de Twickenham (29-25). - Twickenham a de nouveau tremblé - Cette rencontre a également tenu toutes ses promesses. Mais le XV du Poireau, qui a abandonné tout espoir de remporter le Tournoi, n'a pu rééditer, de peu, son exploit. Il est parti de trop loin, mené 16 à 0 au bout d'une demi-heure de jeu seulement après avoir encaissé un essai de d'Anthony Watson (32e) et onze points au pied d'Owen Farrell. Un écart cependant insuffisant pour mettre les Anglais à l'abri d'un retour des hommes de Warren Gatland, qui ont bien failli refaire, en plus gros encore, le coup du mois de septembre, lorsqu'ils avaient remonté un retard de dix points à vingt minutes de la fin. Ils ont ainsi fait trembler Twickenham en inscrivant coup sur coup deux essais par George North (74e) et Taulupe Faletau (77e) pour revenir à un essai des Anglais (25-21), qui ont poussé un gros ouf de soulagement lorsque North, encore lui, a été poussé en touche sur une ultime attaque. En attendant l'éventuel sacre anglais, l'Irlande est toujours double tenante du titre. Après un nul et deux défaites, elle a fait honneur à son rang en étrillant l'Italie (58-15), promise à la Cuillère de bois, avec neuf essais à la clés, alors qu'elle n'avait aplati qu'à deux reprises depuis le début du Tournoi. Point du Tournoi des six nations de rugby à l'issue de la 4e journée jouée samedi: Samedi: Angleterre - Pays de Galles 25 - 21 Irlande - Italie 58 - 15 Dimanche: (15h00): Ecosse - France Déjà joués: Irlande - Pays de Galles 16 - 16 Ecosse - Angleterre 9 - 15 France - Italie 23 - 21 Italie - Angleterre 9 - 40 Pays de Galles - Ecosse 27 - 23 France - Irlande 10 - 9 Angleterre - Irlande 21 - 10 Italie - Ecosse 20 - 36 Pays de Galles - France 19 - 10

