Paris (AFP). Ligue 1: titre en vue pour Paris, Lyon défend son podium lors de la 30e journée

. Paris à grande vitesse Un nouveau record est dans la ligne de mire du PSG. Jusqu'à présent dans l'histoire du championnat de France, il avait toujours fallu attendre au moins 33 journées - date du sacre du Lyon de Gérard Houllier en 2007 - pour en connaître le vainqueur. Un succès à Troyes et le PSG millésime 2007 sera titré dès la 30e journée. Mais Paris, lancé à grande vitesse vers un quatrième titre de champion consécutif, voire un second quadruplé national, semble inarrêtable. Même le champion d'Angleterre en titre, Chelsea, défait à deux reprises en huitième de finale de Ligue des Champions (2-1 à l'aller comme au retour), ne lui a pas résisté. Malgré la débauche d'énergie livrée mercredi à Londres, difficile d'imaginer un autre résultat qu'une victoire des Parisiens sur la pelouse de Troyes, lanterne rouge du championnat et déjà quasiment condamné à la relégation à l'issue de la saison. Les hommes de Laurent Blanc pourront ensuite festoyer le week-end suivant à l'occasion de la réception de... Monaco, son dauphin, dans le bien nommé Parc des Princes. . A la chasse au Lyon Dernier tombeur en date du PSG, l'Olympique lyonnais surfe sur une irrésistible dynamique à domicile (5 victoires, 1 nul, 19 buts marqués, 5 buts encaissés) depuis son entrée au Parc OL en janvier. Des résultats qui lui ont permis de bondir de la 9e place à la trêve jusqu'à la troisième, avant un déplacement dimanche (21h00) à Rennes, où le Roazhon Park résonne encore de l'impressionnant triplé d'Ousmane Dembélé lors du derby de l'ouest face à Nantes (4-1). Mais les Lyonnais, qui guignent la deuxième place de Monaco et la qualification directe pour la Ligue des Champions qui vient avec, n'ont aucune marge de manoeuvre. Rennes, leur adversaire dimanche, n'a qu'un point de retard sur eux, tout comme Nice qui se déplace samedi (20h00) à Montpellier. Caen, qui va se frotter à l'indigne pelouse du Gazélec Ajaccio samedi, est 6e avec 43 points et Saint-Etienne, qui marque le pas depuis son match nul à Marseille lors de la 27e journée (éliminations en Europa League et en Coupe de France, 1 point pris en deux matches), n'est pas très loin, avec 42 points avant un déplacement chez des Guingampais mal lotis (2 points pris en 5 matches). . OM et Bordeaux, au moins la bascule Marseille et les Girondins, empêtrés dans le ventre mou avec le même nombre de points (38) et dans une crise insidieuse, vont tenter de passer dans le top 10 avec des déplacements à Lorient et Toulouse, une bascule qui leur permettrait d'entretenir un très mince espoir européen. L'Olympique de Michel, qui vient d'aligner quatre nuls en championnat, a peut-être déjà grillé son dernier joker dans la course à l'Europe en concédant un piètre 1-1 contre le Gazélec à Ajaccio mercredi en match en retard. L'OM est à cinq longueurs de la 6e place, qui sera qualificative pour la C3 si le PSG remporte les deux coupes nationales comme la saison dernière. Bordeaux aussi reste sur un 1-1 face aux mêmes Corses dans une série morose (une victoire en six matches), et l'ambiance est également très lourde autour de son entraîneur, Willy Sagnol, qui sera suspendu au Stadium et pour les deux matches suivants en raison de son comportement lors du match de Coupe de France contre Nantes, le 10 février. Programme de la 30e journée de Ligue 1: Joué vendredi: Monaco - Reims 2-2 Samedi: (17h00) Lorient - Marseille (20h00) Montpellier - Nice Bastia - Lille Guingamp - Saint-Etienne Toulouse - Bordeaux GFC Ajaccio - Caen Dimanche: (14h00) Troyes - Paris SG (17h00) Nantes - Angers (21h00) Rennes - Lyon

