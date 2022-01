500 projets d'animation pour les 3 étapes du Tour de France dans la Manche

Concerts, pique-nique, randonnées, temps artistiques, performances sportives, le bilan de l'appel à projets sur le Grand départ du tour de France dans la Manche : 280 dossiers ont été déposés, pour au total 500 projets d'animation avant et pendant le passage du Tour de France cycliste.



Par exemple, 2 000 écoliers passeront le « permis vélo » sur le parcours d’une des 3 étapes du Grand Départ.



À l’occasion du 72ème anniversaire du Débarquement à Saint-Mère-Église, l’Association des Amis de Vétérans Américains réalisera aussi un parterre de fleurs jaunes, en forme de parachute, au parc mémorial de la Fière. Ce parterre sera ensuite replanté pour le passage du Tour de France .



L’école maternelle de Saint-Fromond lance à partir du 5 juin son calendrier de l’avent. Du J-25 au Jour J, la photo d’un enfant de la classe sera publiée quotidiennement. Il posera avec un vélo, un tricycle ou une trottinette qu’il aura décoré ou avec une œuvre plastique qu’il aura réalisée. Le 30 juin, toutes ces photos seront associées afin de former une photo collective sur une grande banderole.



L’Association Parentale pour l’Éducation et l’Insertion des personnes déficientes du Centre Manche va réaliser un manège mécanique itinérant à propulsion humaine. Ce « Manège Dutour » reprendra les thèmes du vélo, de la Normandie et du handicap. Il commencera son voyage début juin.



Les Jeunes Agriculteurs de la Manche proposeront l'Etape du Beure : Un pédalier sera relié à une barrate. Il s'agira de pédaler jusqu'çà ce que la crème se transforme en beurre.



Le Tour de France s'élancera du Mont-Saint-Michel le samedi 2 juillet pour rallier Utah-Beach, une étape longue de 188 kms.

La seconde étape, s'élencera le dimanche 3 juillet depuis Saint-Lô pour remonter jusqu'à Cherbourg-en-Cotentin, un périple de 182 kms.

3ème étape au départ de Granville, le lundi 4 juillet, pour rejoindre Angers, 222 kilomètres.