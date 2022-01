Big Flo & Oli au festival Art Sonic à Briouze

Les deux frères au flow irrésistible triomphent et enchainent les sold out comme les dizaines de millions de vues sur Youtube. Agés d’à peine 40 ans à eux deux, les jeunes rappeurs bousculent tous les clichés du genre avec fougue. Exit les flots d’insultes et les appels à la violence, ils préfèrent redonner au rap de la profondeur non sans humour. Punchlines imparables, bonne humeur et aisance sur scène, la nouvelle fierté du rap français va retourner Briouze !

A noter aussi la présence de Panda Dub, le dub maker lyonnais revient avec un nouvel album après deux années de tournée à travers le monde et six mois de création. Il s’entoure cette fois d’une équipe de musiciens, de techniciens et d’artistes talentueux pour présenter une création scénographique inédite. Un live puissant pour clôturer en beauté la soirée du vendredi !