Tennis de table : Grand-Quevilly accueille Bursa en demi-finale de Coupe d'Europe

Bien que le championnat de Pro A féminine ne reprenne que le mardi 15 mars, elles sont actuellement encore en lice pour l'ETTU-Cup, la seconde coupe d'Europe (après la Ligue des Champions) de tennis de table. Ce vendredi 11 mars, l'ALCL accueillera (à partir de 19h30, salle Bartlet) l'équipe de Bursa (Turquie) pour le match aller de la demi-finale. Cette rencontre s'avère d'ores et déjà délicate pour les Normandes puisque les Turques ont participé à la Ligue des Champions, la reine des compétitions continentales. L'équipe de Bursa sera composée de Melek Hu (n°26 mondiale), Polina Mikhailova (n°47 mondiale) et Maria Dolgikh (n°75 mondiale). Chez les Normandes, Galia Dvorak est classée 106e, Shiho Ono 109e mondiale et Tian Yuan (photo) 110e. Sur le papier, les Turques partent donc largement favorites. Le championnat français reprendra ses droits mardi 15 mars pour la 10e journée de Pro A : l'ALCL recevra Lys-Lille, 2e au classement.