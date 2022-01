Génération débrouille : la jeunesse caennaise est au rendez-vous

« Caen, îlot d’idées collaboratives »

« J’ai tendance à penser que Caen est assez riche dans ce genre d’initiatives. Peut-être est-ce à cause de la proximité avec Rennes qui crée comme une autoroute d’échange de pensées et de projets », avance Mathilde Gaudéchoux. « Caen est comme un petit îlot d’idées collaboratives et, en général, l’Ouest est plutôt générateur de ce type d’idées, peut-être parce qu’il est assez touché par la crise », remarque-t-elle. Les initiatives ne manquent pas à Caen. En témoignent les nombreuses actions lancées par La Maison du Vélo, Le Café Sauvage ou La Caentine. D’autres projets ambitieux sont en cours comme celui du village coopératif de l’association « 5 pour cent » qui peine, aujourd’hui encore, à trouver un local.

Le Café mécanique

Arnaud Montcho, Caennais depuis trois ans, a un projet original en tête : celui d’un garage solidaire. « Dans la chaîne de la précarité, retirer la voiture, c’est un coup dur », avance-t-il. Pour chercher du travail, aller déposer les enfants à la crèche… S’enfoncer dans la précarité, ça va très vite », poursuit-il. L’idée qui anime la quinzaine de personnes autour du Café mécanique, c’est celle d’un garage où l’on pourrait réparer soi-même sa voiture, bénéficier de matériel prêté ou d’initiation à la mécanique délivrée par un mécanicien professionnel. « On veut faire des prestations d’initiation pour des publics défavorisés : ménages en difficultés, étudiants, familles monoparentales ou encore petites retraites. La deuxième idée, c’est de donner des diagnostics avant que certains n’achètent des véhicules micro-crédit. On aimerait également avoir un point vente de véhicules cédés à prix social pour un public concerné par les minima sociaux. » A cette partie mécanique, s’ajouterait un espace artistique et de prévention contre les risques routiers. L’association a déjà monté un dossier solide, a repéré un local et appelle à toutes les bonnes volontés et les mécènes pour faire d’une belle idée un projet réel. Pour plus d’infos ou pour participer à cette initiative, rendez-vous sur leur page Facebook ou lecafemecanique@gmail.com.

Le Local des locaux

Pour sa part, Le Local des locaux a trouvé son espace, aux Quatrans. Son membre fondateur, Thibault Lhotellier, explique que l’idée de départ est celle de « consommer autrement » en mettant en relation des artisans, producteurs et artistes du coin. Au Local des locaux, on trouve pêle-mêle des bières, des marinières, du thé, des soupes, ou des bijoux made in local. Un espace dédié au troc de vêtements et de chaussures est aussi proposé. Une mutualisation des outils a également été prévue : « on partage à 20% du prix d’achat le produit que l’on prête. Il y a des enceintes pour faire des soirées, des consoles de mixage, des tonnelles… », présente Thibault qui ne cache pas, par ailleurs, son envie d’ajouter une partie « web » au local déjà bien fourni. « À Caen, il y a un élan d’économie solidaire, c’est certain », ajoute-t-il. Une même analyse partagée par Arnaud Montcho : « À Caen, le milieu associatif est dense et créatif, il est connecté : les gens échangent beaucoup, il y a un bouche à oreille qui se fait naturellement. » La volonté de « ne plus être seulement consommateur, mais acteur », comme le précise Arnaud Montcho, a de beaux jours devant elle.

Ma vie à deux balles, aux Editions Les Liens qui libèrent.