Le Gipsy Band en concert à la Terrasse à Rouen

Autodidactes, ils ont la musique dans le sang. Le Gipsy Band, qui se produit maintenant depuis 20 ans, revendique l'héritage des Gipsy King : "Ce groupe a bousculé les codes et les traditions du flamenco et de la rumba et a ouvert une nouvelle ère avec le style gipsy." Mathias, qui idolâtre les Gipsy King, a même eu l'occasion de jouer avec eux dans le cadre de fêtes familiales à Arles. L'album du Gipsy Band, sorti le 25 février, rend bien évidemment hommage aux maîtres avec des reprises de leurs plus beaux morceaux mais fait également la part belle aux créations originales : une musique festive, dansante et conviviale.

Pratique. Le 11 à 19h à la Terrasse à Rouen, le 12 à L'Amoroso à Darnétal à 21h, le 17 mars au My Pub à Rouen à 21h. gratuit. www.gipsyband.fr