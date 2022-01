Le nombre de francophones a augmenté de 7% en 4 ans

274 millions de personnes parlent actuellement français sur la planète, c'est la 5ème langue la plus parlée dans le monde après le mandarin, l’anglais, l’espagnol puis l’arabe ou l’hindi, selon les sources.

En combinant des chiffres de blogs, de réseaux sociaux ou de sites commerciaux, les experts affirment que le français est le quatrième vocable d’Internet.

Il est estimé par les milieux d’affaires comme la troisième langue du commerce.

On note également que le nombre d’apprenants est plus élevé en Afrique du nord, en particulier en Algérie, Egypte, Maroc et Tunisie.