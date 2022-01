Unique au Monde : les Havres de la côte Ouest de la Manche

La côte Ouest du département de la Manche, bénéficie d'une particularité géographique et biologique exceptionnelle et unique au monde, avec ses Havres.



Une journée des Havres est d'ailleurs organisée ce dimanche 13 mars, pour contribuer à valoriser ces lieux et sensibiliser le public à la préservation de la faune et de la flore de ces endroits uniques



Cette journée de sensibilisation à ces Havres sur le littoral de la côte ouest de la Manche, sera aussi l'occasion de procéder à un nettoyage raisonné de ces secteurs, après les grandes marées qui ramènent à chaque fois des déchets d'origine humaine.Havre de Geffosses, avec l'association CPIE du Cotentin, rendez-vous à 15h00 sur le parking de l'observatoire, informations au 02 33 46 37 06Havre de Blainville-sur-Mer, avec l'association APP2R, rendez-vous à 15h00 parking du Grand-Herbet, informations au 07 85 77 90 26Havre de la Sienne, avec l'association AVRIL, avec une randonnée avec des ânes le matin, rendez-vous à 09h30 sur le parking de l'église d' Heugueuville-sur-Sienne, inscriptions au 02 33 19 00 35, randonnée suivie d'un pique-nique à la mi-journée avant le nettoyage de la pointe d' Agon jusqu'au Passous.