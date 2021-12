La Ville de Caen dévoile son programme autour de Guillaume le Conquérant pour 2016

Sans surprise, les événements annuels comme Les jardins éphémères, Les journées gourmandes, La nuit du jeu ou encore Le marché de Noël auront une coloration médiévale. En revanche, certaines initiatives ont été prises spécifiquement pour célébrer l'anniversaire de la bataille d'Hasting. A retenir :

Jeudi 16 juin, les cantines des écoles de Caen proposeront aux écoliers un menu médiéval (tartines au pain noir, ragoût de volaille, soupe aux légumes à l'ancienne et bourdelots normands). Attention les papilles !

Samedi 18 juin au soir, une retraite aux flambeaux sera organisée entre l'Abbaye-aux-Hommes et l'Abbaye-aux-Dames, en passant par le château. « Trois sites majeurs, témoins de l'Histoire de Caen », rappelle Catherine Pradal-Chazarenc, maire adjointe notamment en charge du tourisme.

Mardi 26 juin, place à un banquet sur l'esplanade du château. Au menu notamment, viandes à la broche et costumes de circonstance !

Une statue en l'honneur de Guillaume

Au programme aussi, des visites guidées ou théatralisées, des conférences, des expositions mais aussi la possibilité de visiter la Glacière souterraine de la rue d'Authie, rarement ouverte au public. Vieille d'environ un siècle et demi, elle servait à la conservation de denrées. En 1944, elle protégea aussi une centaine de civils des bombardements.



La Ville doit également prochainement lancer un concours artistique en vue de l'édification d'une statue à la mémoire de Guillaume le Conquérant. Et devrait à ce sujet faire appel à la générosité des Caennais, via une campagne de financement participatif. « Le calendrier n'est pas arrêté », indique Emmanuelle Dormoy, adjointe au maire chargée de la culture et des monuments historiques. Ni son futur emplacement.

Bon à savoir enfin : les parents des enfants nés à Caen en 2016 et se prénommant Guillaume ou Mathilde se verront remettre un pass culture valable un an dans les différents musées de Caen.