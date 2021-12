Voici le nouvel emblème de la Normandie !

Faire du neuf avec du vieux : tel était le challenge de la Région pour établir un nouveau logo la représentant à travers le monde entier.

L'identité tient en deux éléments : les deux léopards dorés, symboles de l'histoire normande ; et la voile, un élément qui invoque un territoire tourné vers la mer et ouvert sur le monde. La nouveauté vient du design, plus épuré.

Le président de la Région Hervé Morin salue un emblème où "chacun reconnaître notre blason normand, avec ses deux léopards d'or sur fond rouge. Nous lui avons insufflé une touche de modernité. Nous souhaitons que cet emblème revisité construise un symbole de ralliement de tous les Normands et qu'il porte la future marque Normandie avec succès".