Lénine Renaud en concert ce vendredi à Bréhal

Pendant de nombreuses années, chacun de leur côté, à travers leurs anciennes formations, ils auront caché leurs sentiments sous du grimage et des déguisements. Ces deux-là sont des tendres, des affectifs, des cœurs populaires.



Et puis à la suite d'un accident de programmation, ils se sont vu proposer une scène partagée. Ce coup d'essai leur donna l'envie de sceller leur complicité par un nouveau projet baptisé, provocation potache oblige, Lénine Renaud.



Lénine Renaud est un duo composé de six musiciens, un peu comme les trois mousquetaires qui n'étaient pas sept.



Nom fourre-tout, charade à tiroir, qui résume et réunit à la fois :

- leur passé de meneuses de revue

- cette région du Nord pas de Calais qui les abrite et les inspire

- Line Renaud, l'emblématique « demoiselle from Armentières »

- la tendresse qu'ils ont pour les camarades, les luttes, les poings levés

- l'héritage des insolents.



Chacun se fera son idée.

Du rock, de la guinguette, de la blagounette

Venez découvrir Lenine Renaud en concert ce vendredi 11 mars lors du concert du mois à Bréhal à 21h, retrouvez toutes les infos sur le site.