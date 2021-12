Le Virgule Café, rue des Jacobins à Caen

Un crumble gourmand

Ce jour là, j'ai le choix de goûter à des crépinettes de porc, à un hachis de jambonnette ou à une moussaka. Je me laisse tenter par ce classique de la cuisine grecque, mêlant viande hachée, aubergines et autres tomates. Le tout est servi avec une grande salade verte. Le service est rapide. La bonne humeur de l'équipe agréable. En dessert, j'hésite entre une crème chocolat et une mousse citron avant finalement d'opter pour le crumble chocolat banane. Servi légèrement chaud, c'est gourmand à souhait. À tel point que si je m'écoutais, un second ne serait pas de refus ! Mais je joue la carte de la modération et termine plutôt ce repas par un café. Avec une eau gazeuse, je règle une note de 15,90€.