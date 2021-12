Mis à jour à 16h50 : "2 100 personnes ont manifesté à Caen, au plus fort de la mobilisation", relève une source parmi les forces de l'ordre. Au moment de rejoindre la préfecture, ils ne seraient plus qu'une centaine.



Les lycéens et étudiants se sont particulièrement mobilisés. Et chacun a ses raisons, plus ou moins claires :

DIRECT : syndicats et jeunes mobilisés à Caen contre le projet de loi El Khomri Impossible de lire le son.

16h : Des centaines de personnes, peut-être 2 000 – le chiffre doit être déterminé par la préfecture – défilent dans les rues de Caen depuis 15h. Cheminots, syndicats, lycéens et étudiants sont rassemblés pour réclamer le retrait du projet de loi.

12h30 : 200 personnes étaient rassemblés à midi à Caen pour demander le retrait du projet de réforme du Code du travail, présenté en Conseil des ministres ce mercredi par la ministre Myriam El Khomri. Une pétition circulait dans ce même objectif.

Seul le syndicat CGT avait appelé à la mobilisation dès midi devant l'Hôtel de Ville, le reste des syndicats, notamment les cheminots, comme les organisations étudiantes et lycéennes s'étant donné rendez-vous à 15h au Campus 1.