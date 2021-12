Des milliers de manifestants contre la loi El Khomri à Rouen (Galerie photos)

Ils sont plusieurs milliers à défiler à l'appel des syndicats CGT, FO, Solidaires, FSU, et des syndicats étudiants de l'UNL, la FIDL et l'Unef. Des centaines de lycéens ont rejoint la mobilisation des travailleurs. Au programme, les traditionnels slogans plus celui des lycéens: "Non à la loi travail, on n'est pas du bétail". La loi El Khomri prévoit entre autres un plafonnement des indemnités prud'hommales et un changement des critères pouvant conduire à un licenciement économique dans une entreprise.

La permanence du Parti Socialiste (qui soutient en partie cette loi et dont le gouvernement est issu) a été prise pour cible.