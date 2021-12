Paris (AFP). Début de la grève à la SNCF, prévisions inchangées pour mercredi

A la SNCF, les prévisions sont conformes à celles annoncées lundi, a indiqué à l'AFP un porte-parole. Le trafic sera ainsi "très fortement perturbé" mercredi, avec en moyenne un tiers des trains prévus en Ile-de-France, sur les lignes régionales et la plupart des lignes TGV nationales. Aucune prévision n'a en revanche été fournie pour mardi soir. Le préavis déposé par les quatre syndicats représentatifs (CGT, Unsa, SUD et CFDT), pour les salaires, l'emploi et les conditions de travail, court jusqu'à jeudi 08H00. De même, la SNCF n'a pas communiqué le nombre de grévistes. Interrogé mardi par BFM-TV, le numéro un de la CGT cheminots, Gilbert Garrel, a dit s'attendre à "un mouvement extrêmement suivi", car les déclarations d'intention de grève envoyées par les salariés "montent dans certaines régions à près de 100%". Mardi à 19H30, la RATP reconduisait quasiment à l'identique les prévisions annoncées lundi, avec un trafic normal du métro mercredi, "quasi normal" pour le RER A et "légèrement perturbé" pour les bus et tram. Un train sur deux circulera sur la portion sud du RER B gérée par la RATP en direction de Saint-Rémy-les-Chevreuse et Robinson, est-il écrit sur son site internet, régulièrement actualisé. En revanche, un net ralentissement du trafic est à attendre sur la portion nord, du RER B, celle gérée par la SNCF, avec un train sur quatre vers les terminus Aéroport Charles de Gaulle / Mitry-Claye. Le préavis de la CGT et Sud (premier et troisième syndicats de la RATP) pour réclamer une hausse des salaires en 2016 court jusqu'à jeudi matin.

