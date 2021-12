La programmation complète du festival Papillons de Nuit en Normandie

Indochine, icone du rock depuis plus de 35 ans, sera enfin à l'affiche de P2N ! Tout comme Michel Polnareff, légende vivante de la pop française, et Louise Attaque, qui chacun à leur manière effectuent un retour événement. Côté révélations, Louane et L.E.J sont des voix incontournables, avec des tournées à guichets fermés dans toute la France. Autres artistes très attendus, la fine lame du rap français Nekfeu et la reformation des Innocents, chacun récompensés d'une Victoire de la Musique 2016.



La nouvelle scène française

Papillons de Nuit fait la part belle aux nouveaux talents qui redonnent des couleurs à la scène tricolore. Allant des rockeurs des belles lettres de Feu! Chatterton aux sensationnels héritiers des Rita Mitsouko de Minuit, en passant par la métamorphose cold wave de Jeanne Added ou l'electro touche-à-tout de Synapson, les révélations françaises sont flamboyantes. Et la pop n'est pas en reste : acidulée version Chedid par Nach, lumineuse version duo par VKNG, onirique version Jabberwocky ou aigre-douce par Broken Back, c'est au choix ! Enfin les amateurs de Bowie et de blousons en cuir trouveront leur bonheur chez l'exceptionnel Rover et les transcendants Last Train.

Des projets atypiques

Le festival Papillons de Nuit aime soutenir les artistes qui sortent du cadre et s'engagent dans une démarche inédite, comme c'est le cas de l'odyssée transsibérienne de Thylacine, parti chercher de nouveaux sons dans le Grand Est. Une région qu'il a en commun avec les hurluberlus de Soviet Suprem, qui eux préfèrent rire de tout avec leur rap soviétique surréaliste. Dans un style complètement différent, le combo futuriste Alo Wala jongle frénétiquement avec le rap, la tropical bass et les rythmes du monde. De même que Boulevard des Airs, dont la poésie engagée résonne sur des mélanges de ska et de rock pour mieux (faire) danser.

Découvertes rock internationales

Comme la scène française, la scène rock internationale livre cette année de très belles découvertes dont le festival ne pouvait se passer. A commencer par le rock arty et lyrique des suisses de Puts Marie, jamais aussi sombre que le rock nihiliste et déglingué des anglais de Fat White Family ! Côté néerlandais, Bombay renaît et propose un rock feelgood que complète l'approche vintage de ses compatriotes De Staat. A l'autre bout du monde, l'Australien Josef Salvat penche plutôt du côté d'une pop ténébreuse souvent comparée aux productions de Lana Del Rey.



P2N soutient la scène locale

Papillons de Nuit est aussi un acteur de son territoire et met en avant les talents régionaux, en partenariat avec les salles de musiques actuelles de la région. Ainsi, le punk énervé des Goaties est parrainé par Le Cargö, la folk remarquée de Jahen Oarsman par La Luciole et le spectacle tout public d'Olifan par Le Normandy.

Pour finir, le festival organise à nouveau son tremplin régional dont les six finalistes sont Alphabet, FreshCaenCamps, Rakia, Shake The Ronin, The Goggs, We Wolf. Le gagnant sera connu le 22 mars !

