La nouvelle arme de Chevrolet

Cette petite auto-là, d’ailleurs pas si petite, aimante le regard par son style bien à part. Une personnalité qui doit beaucoup à la typique calandre Chevrolet en deux parties. Par rapport à sa devancière, la nouvelle Aveo s’est étoffée.



Une routière agile

Visuellement d’abord, par des volumes toniques inspirés par l’esthétique des squales. Mais aussi par des cotes en hausse : + 5 cm en largeur, + 1 cm en hauteur, mais surtout + 11 cm en longueur, dont 4 cm sur l’empattement. Du moins pour la 5 portes car, Chevrolet offre désormais l’alternative d’une berline classique 4 portes, portée pour sa part à 4,40 m pour venir un peu chatouiller les compactes, avec notamment l’argument d’un grand coffre de 502 litres.

L’aménagement intérieur se révèle tout aussi attractif avec une planche de bord soignée. Les espaces de rangement abondent et font même parfois preuve d’astuce, tels les deux étroits vide-poches logés de part et d’autre des aérateurs centraux, ou la double boite à gants.

Avec une finition par motorisation, on s’y reconnaît facilement. La version d’accès LS comprend déjà, en série, 6 airbags, un contrôle de trajectoire ESC et de traction TCS, un régulateur de vitesse, une direction assistée, des vitres électriques avant, un verrouillage centralisé avec télécommande, une radio CD, une banquette Ar. 60/40, etc.

Sur le plan mécanique, l’Aveo est pour l’instant animée par trois blocs essence, 1.2i développant 70 ch ou 86 ch, et 1.4i 100 ch, associés à une boîte 5 vitesses, alors qu’une inédite BVA 6 rapports est accessible au 1.4i. Au volant, l’Aveo roule comme une grande. Une direction rivée sur sa tenue de cap, des freins efficaces et une bonne aptitude à négocier les virages en font une routière agile.

Prix : 5 versions 4 et 5 portes de 11 950 euros à 15 950 euros.

REPERES

Chevrolet en conquête: Si la spectaculaire progression de la marque Dacia en Europe occidentale mérite le respect, l’esprit de conquête de Chevrolet sur le Vieux Continent, attesté par de non moins bons résultats, représente assurément un cas d’école de nature voisine.



Une 4 portes accessible : Traditionnellement peu prisée en France dans cette catégorie, la carrosserie tricorps 4 portes avec coffre bien marqué s’assortit néanmoins d’un positionnement prix avantageux, cette sorte de "montée en gamme" n’étant supplémentée que de 400 euros !

Un châssis plutôt soigné : Revendiquant une rigidité structurelle supérieure à la moyenne dans sa catégorie, l’Aveo repose sur des épures de suspension soignées dans les détails, avec McPherson à l’avant et essieu de torsion à l’arrière, muni d’amortisseurs à gaz.

Verdict : 16.5/20

Sécurité ***

Finition ***

Confort ***

Economie d’usage ***

Séduction/Prix ***