New York (AFP). Dopage: Nike suspend ses relations avec Maria Sharapova

"Nous sommes attristés et surpris par l'information concernant Maria Sharapova", a déclaré à l'AFP KeJuan Wilkins, un porte-parole. "Nous avons décidé de suspendre notre relation avec Maria le temps de l'enquête", a-t-il ajouté sans davantage de précision. "Nous allons continuer à surveiller de près (le développement) de la situation", a conclu M. Wilkins. Maria Sharapova est l'une des ambassadrices les plus populaires de la marque à la virgule, pour laquelle elle apparaît dans de nombreuses campagnes publicitaires et fait la souvent la une des spots lors des tournois majeurs de tennis. L'ancienne numéro 1 mondiale a amassé 29 millions de dollars en gains en 2015, dont sept seulement sur les courts. La star du tennis féminin a pris de court le monde du sport lundi en annonçant qu'elle avait fait l'objet, à l'Open d'Australie, d'un contrôle antidopage positif résultant de la prise d'un médicament, le meldonium, apparu en janvier 2016 sur la liste des produits prohibés et au coeur de plusieurs affaires retentissantes. Elle a expliqué que ce médicament lui était prescrit depuis 2006 pour "traiter des problèmes de santé récurrents, un déficit en magnésium, une arythmie cardiaque et des cas de diabète dans (sa) famille". Principalement utilisé dans la prévention des infarctus, le meldonium est classé parmi les hormones et modulateurs métaboliques (groupe S4) depuis le 1er janvier 2016. Maria Sharapova a été "suspendue à titre provisoire à partir du 12 mars en attendant le déroulement de la procédure", a indiqué la Fédération internationale de tennis.

