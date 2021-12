Los Angeles (AFP). Dopage: Maria Sharapova objet d'un contrôle positif à l'Open d'Australie

"J'ai reçu il y a quelques jours une lettre de la Fédération internationale de tennis m'informant que j'avais fait l'objet d'un contrôle antidopage positif lors de l'Open d'Australie", a-t-elle révélé, visiblement émue, lors d'une conférence de presse. "Depuis dix ans, je prends un médicament sur prescription de mon médecin de famille (...), ce médicament n'était pas sur la liste des produits prohibés par l'Agence mondiale antidopage, mais le règlement a changé le 1er janvier dernier et ce médicament est devenu un produit prohibé, ce que je ne savais pas", a-t-elle poursuivi. Le médicament en question, le meldonium, est destiné à traiter des problèmes relatifs au diabète, a-t-elle précisé. Principalement utilisé dans la prévention des infarctus, il est classé parmi les hormones et modulateurs métaboliques (groupe S4) depuis le 1er janvier 2016. "J'ai fait une énorme erreur, j'ai déçu mes supporteurs, j'ai laissé tomber mon sport, je sais que je m'expose à des conséquences, mais je ne veux pas finir ma carrière de cette façon et j'espère que je vais avoir la chance de rejouer", a souligné l'ancienne N.1 mondiale. Sharapova, 28 ans, a précisé qu'elle n'avait pas encore été entendue par la Fédération internationale de tennis et qu'elle n'était pas suspendue. La 7e joueuse mondiale est blessée à un avant-bras et n'est plus apparue sur le circuit depuis l'Open d'Australie, justement, où elle s'était inclinée en quarts de finale face à sa grande rivale, l'Américaine Serena Williams. L'annonce de cette conférence de presse avait suscité des rumeurs de retraite en raison de ses blessures à répétition.

