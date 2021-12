Hérouville : au Café des images, le 7e art est aussi dans l'assiette

Depuis sa création en 1978, le Café des images à Hérouville Saint-Clair est voué au cinéma. Mais depuis l'ouverture d'un restaurant au rez-de-chaussée, mardi 8 mars, ce n'est plus uniquement le cas. Il y a un an, les gérants du Café Pouchkine qui occupaient les lieux, déposaient le bilan. "La direction a décidé de reprendre la gestion de cet espace qui était jusque là cédé en concession à des indépendants", expose le gérant de ce cinéma d'art et d'essai, Yannick Reix. De quoi, si l'affaire est bien gérée, alienter bénéfiquement le bilan comptable de l'association qui gère l'ensemble.

Solidaire et convivial

"Nos cinémas aujourd'hui, et encore plus demain, ne doivent plus se contenter d'une offre de diffusion en salle, mais proposer des espaces, comme celui-ci, où règne un fort esprit de convivialité." Si convivial qu'en dehors des heures de repas, il est possible de s'attabler sans être obligé de prendre une consommation. Des cafés suspendus sont également disponibles pour les consommateurs au portefeuille réduit, alors que le même système doit être mis en place pour les tickets de cinéma très prochainement. Du côté de la carte, la maison a misé sur des produits frais. "Ce ne sera pas forcément toujours très original, mais nous voulons mettre en avant des produits locaux, bons et à des prix accessibles au plus grand nombre". Le midi, une formule entrée-plat-dessert revient ainsi à 15 €. "Nous chercherons aussi à proposer chaque jour un plat copieux à 5 €".

Comme c'est le cas dans le monde artistique, des "cartes blanches" seront proposés à des cuisiniers le temps d'une soirée ou d'une semaine. La salle aménagée pour accueilleur 60 couverts, peut être également réservée par des associations ou des entreprises. "Et le fait d'en reprendre la gestion, nous permettra également de mieux caler les horaires par rapport aux événements que nous organisons", précise Yannick Reix.

Pratique. 4 square du Théâtre à hérouville. Tél. 02 31 45 34 70. Ouvert les lundis, mardis, mercredis jeudis de 12h à 22h, le vendredi de 12h à 23h, le samedi de 15h à 23h et le dimanche de 11h à 21h30.