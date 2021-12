14 platanes habillent la future bibliothèque de Caen

Un peu plus encore, la Presqu'île de Caen va changer de visage. Sur l'esplanade désormais totalement aplanie, qui fait face à l'entrée de la Bibliothèque municipale à vocation régionale qui ouvrira en fin d'année, quatorze platanes à feuilles d'érable vont être plantés d'ici la fin du mois, dont deux dès ce lundi 7 mars. "Il nous a fallu miser sur des arbres dit remarquables, âgés entre 35 et 40 ans et qui atteignent 12 mètres de haut pour environ 8 tonnes, explique Patrick Jeannenez maire-adjoint en charge de la qualité du cadre de vie. Il nous fallait des arbres proportionnés à la taille du bâtiment".

Pour les services techniques de la ville, le défi sera d'assurer la bonne santé de l'arbre, sachant que les deux premières années sont décisives, avec un arrosage à surveiller, en attendant que les racines prennent à l'extérieur de la motte. Les agents peuvent s'appuyer sur l'expérience de l'aménagement paysager du Parc des expositions à l'occasion des Jeux équestres mondiaux. 300 arbres comparables avaient été plantés. Trois n'avaient pas survécu.

"Ces 14 platanes constitueront le parc de 50 arbres exceptionnels sur cette partie de la Presqu'île, participant à l'unité de cette vitrine de la ville", expose Sonia de la Provôté, maire-adjointe en charge de l'urbanisme. Des fosses de 23 m3 chacune sont en cours de réalisation pour accueillir les platanes. De la terre fertile y a été ajoutée pour favoriser leur enracinement.