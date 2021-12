Paris (AFP). Ligue 1: Paris obnubilé par Chelsea, Lyon sur le podium

. Paris compte les jours Les Parisiens ont la tête ailleurs et ont encore été tenus en échec en L1, juste avant de retrouver les Blues en C1 mercredi. Après Lille (0-0), le 13 février, c'est Montpellier qui est venu se faire plaisir au Parc des Princes (0-0), à quatre jours du match retour à Stamford Bridge. Aimanté par le calendrier européen, le PSG n'a pris que 5 points sur ses quatre dernières rencontres en championnat. Paradoxalement, cette apathie n'a pas entamé son avance faramineuse (23 points) sur son dauphin Monaco, incapable de dominer Caen (2-2). Résultat: le club de la capitale pourrait être sacré pour la 4e fois d'affilée dès la semaine prochaine à Troyes, si l'ASM ne bat pas Reims vendredi. D'ici là, l'entraîneur Laurent Blanc espère avoir récupéré Marco Verratti et Blaise Matuidi, les deux grandes incertitudes du rendez-vous londonien. . Lyon dans le Top 3 Jean-Michel Aulas est en train de réussir son pari. Après six mois catastrophiques, le président lyonnais a décidé de tout chambouler lors du mercato d'hiver en se séparant de l'entraîneur Hubert Fournier, remplacé par Bruno Genesio. Depuis, on ne reconnaît plus l'OL, qui a écrasé Guingamp (5-1) et repointe son nez sur le podium. Autres changements décisifs: Mathieu Valbuena, fragilisé par l'affaire de la sex-tape, a été éjecté du onze de départ et Claudio Beauvue a fait ses valises pour le Celta Vigo. A leur place, la triplette Ghezzal-Lacazette-Cornet fait des étincelles en attaque. Les trois joueurs ont martyrisé l'En Avant, une semaine après avoir terrassé le grand PSG (2-1), et Lacazette, totalement perdu en début de saison mais en pleine renaissance, s'est fendu d'un doublé. Il ne faut pas non plus sous-estimer l'effet "Parc OL". L'inauguration de la nouvelle enceinte lyonnaise a donné des ailes à l'équipe, invaincue en six apparitions dans son stade de 60.000 places (5 victoires, 1 nul). Lyon est donc de nouveau en phase avec l'objectif prioritaire de son boss: décrocher un billet pour la lucrative Ligue des champions, si crucial pour les finances du club. . L'OM est désespérant Marseille, qui n'a plus gagné au Vélodrome depuis le 13 septembre, a évité de peu une 5e défaite à domicile et a fini par arracher un nul peu glorieux contre l'avant-dernier, Toulouse (1-1), qui n'arrange pas ses affaires. Cela fait 12 rencontres sans victoire pour Marseille devant son public, une anomalie sanctionnée par une piteuse 13e place au classement. Les hommes de Michel ont toutefois un match en retard à disputer, mercredi à Ajaccio (18e), où ils tenteront de ne pas dilapider leurs dernières illusions en championnat. Le symbole de la énième faillite marseillaise au Vélodrome a été Lassana Diarra. Le milieu international français a tenu à bout de bras son équipe cette saison, mais il commence à peiner physiquement. Méconnaissable et en grande difficulté, il a été remplacé à la pause. "Lassana Diarra était diminué physiquement. A la mi-temps, il a demandé le changement", a expliqué Michel. Heureusement pour les Marseillais, il reste encore la Coupe de France, où ils sont qualifiés pour les demi-finales. Résultats de la 29e journée de la Ligue 1: vendredi Caen - Monaco 2 - 2 samedi Paris SG - Montpellier 0 - 0 Angers - Saint-Etienne 0 - 0 Lille - Reims 2 - 0 Bordeaux - Gazélec-Ajaccio 1 - 1 Nice - Troyes 2 - 1 Bastia - Lorient 0 - 0 dimanche Marseille - Toulouse 1 - 1 Rennes - Nantes 4 - 1 Lyon - Guingamp 5 - 1

