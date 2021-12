Playoffs : les Drakkars l'ont fait !

Alors qu'on les pensait éliminer à l'issue du premier match perdu (2-4) à domicile, les hockeyeurs caennais ont su par deux fois s'imposer sur la glace de Cholet et donc se qualifier. La tâche n'a pourtant pas été simple face aux Dogs de Cholet (deuxième de la saison régulière) qui auront bien des regrets. Dans cette troisième et dernière opposition, il aura fallu attendre la prolongation pour départager les deux équipes qui faisaient jeu égal à l'issue du terme de la rencontre 2-2. Et c'est finalement David Minarik, encore lui, qui est venu délivrer les Drakkars en marquant le troisième but caennais. L'aventure continue pour les hommes de Luc Chauvel, qui retrouveront en demi-finale le vainqueur du match entre Anglet et Dunkerque. Le match aura lieu mercredi 9 mars, à la patinoire de Caen.