Los Angeles (AFP). Etats-Unis: l'ex-Première dame Nancy Reagan est décédée

Elle sera inhumée à la Ronald Reagan Presidential Library à Simi Valley, en Californie (ouest), à côté de son époux et ancien président américain Ronald Reagan décédé le 5 juin 2004. Le public aura la possibilité de lui rendre un dernier hommage au préalable à la bibliothèque. Des détails seront fournis ultérieurement, a précisé la porte-parole. Ancienne starlette de série B, Nancy Davis qui avait été critiquée pour sa grande influence sur le président a ensuite été admirée pour sa défense de la dignité et de l'héritage politique de celui qui a été son mari pendant 52 ans. Elle s'est illustrée par son soutien sans faille à l'ancien président (1981-1989) atteint de la maladie d'Alzheimer, mort à l'âge de 93 ans. Née à New York, le 6 juillet 1921, d'un père vendeur de voitures et d'une mère actrice remariée à un neurochirurgien, elle gagne Hollywood à 28 ans. Sa rencontre avec Ronald, divorcé depuis un an de l'actrice Jane Wyman, sera le début d'une histoire d'amour de plus d'un demi-siècle. "Pour mon anniversaire, dira Nancy, il envoyait des fleurs à ma mère pour la remercier de lui avoir permis de vivre avec moi". Du mariage, en 1952, de la starlette avec le "Cowboy d'Hollywood", président six fois réélu du syndicat des acteurs américains, naitront deux enfants: Patti, la même année, et Ron en 1958.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire