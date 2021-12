Toulouse (AFP). Samedi, la neige s'invite, notamment en Ile-de-France et dans le nord du pays

En Ile-de-France, placée en vigilance orange, Les Yvelines et le Val d'Oise seront les départements les plus exposés à ce phénomène neigeux. Sur toute la moitié nord du pays, cette neige pourra blanchir les sols voire les rendre temporairement glissants, en particulier de la Normandie aux Ardennes. Haute-Savoie (74), Savoie (73) Isère (38) et Alpes-Maritimes (06) sont placés en vigilance orange pour des phénomènes de fortes chutes de neige-verglas et/ou avalanches de 03H00 à 13H00. Sur les reliefs de l'Est, il neigera en effet dès samedi matin tôt. Les limites pluie-neige seront en large baisse et se situeront autour de 400 m sur le Jura, 400 à 500 m sur les Alpes du Nord, 600 à 800 m sur les Alpes du Sud, et 700 m sur les Pyrénées. Les cumuls seront également importants sur le littoral méditerranéen où les précipitations prendront la forme de pluies modérées continues. Sur le massif du Mercantour, les chutes de neige seront très abondantes avec 1 mètre attendu en 12 heures au-dessus de 1.800 m. On prévoit 5 à 10 cm vers 500 m d'altitude dans les vallées alpines intérieures, 10 à 20 cm sur les accès aux tunnels du Mont Blanc et du Fréjus, et jusqu'à 20 à 30 cm sur les accès aux stations. Côté avalanches, le pic d'activité avalancheuse sera à attendre en début de matinée (risque fort, niveau 4). Certaines de ces avalanches, de plus grande ampleur, pourraient atteindre des infrastructures d'altitude ou quelques secteurs routiers de moyenne montagne habituellement exposés. Ailleurs, le temps sera aux averses. Sur le Sud-Ouest et notamment la côte aquitaine, elles pourront être orageuses et accompagnées de grêle ou de neige roulée. Le vent se lèvera dans la nuit de vendredi à samedi dans le fond du golfe de Gascogne, en Méditerranée et sur la pointe bretonne avec des rafales comprises entre 70 et 90 km/h. Du sud de la région Centre, à l'Auvergne jusqu'aux Pyrénées, le temps restera très perturbé jusqu'en milieu d'après-midi et des averses parfois violentes et orageuses se produiront. Il neigera sur le Massif central au dessus de 400 m et 700 m sur les Pyrénées En fin d'après-midi, le temps orageux se décalera vers l'Est. Il concernera alors les régions de l'extrême sud-ouest à l'Auvergne et la Bourgogne et de la Franche-Comté aux Alpes. Les averses de neige reprendront de plus belle sur les massifs de l'Est avec des limites pluie-neige autour de 500 à 800 m du Jura aux Alpes. En Corse, le temps variable tournera à l'orage à la mi-journée et il neigera au dessus de 900 m. Le vent d'ouest à nord-ouest reste fort sur la façade atlantique, l'extrême sud-ouest et en Méditerranée avec des rafales pouvant atteindre les 90 km/h sur la côte aquitaine, et 90 à 110 km/h en Méditerranée. Les températures seront en dessous des normales de saison. Les minimales iront de 0 à 4 degrés en général, de 5 à 10 sur en Méditerranée, localement sur le Sud-Ouest et sur le littoral atlantique. On prévoit également des petites gelées du Nord-Pas de Calais au Pays de la Loire avec des températures légèrement en dessous de zéro degré. L'après-midi, il fera de 5 à 9 degrés partout, du Nord-Est au Sud-Ouest excepté localement sur la façade atlantique, le Sud-Ouest, en Méditerranée et dans la vallée du Rhône où on pourra aller jusqu'à 10 à 15 degrés.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire