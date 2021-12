Les habitants et usagers sont invités à respecter les conseils de prudence suivants.

Pour les orages :

- soyez vigilants, en particulier lors de vos déplacements et de vos activités de loisir ;

- évitez d’utiliser le téléphone et les appareils électriques ;

- à l’approche d’un orage, mettez en sécurité vos biens et abritez-vous hors des zones boisées.