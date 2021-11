France 2: Les détails de la nouvelle émission de Delarue

Nous vous avions promis des détails concernant la nouvelle émission de Delarue, les voici. On en sait désormais un petit peu plus sur ce magazine qu'il présentera en deuxième partie de soirée sur France 2 prochainement. Selon le site du Point, le rendez-vous sera hebdomadaire et diffusé le mardi soir. Son nom : "Réunion de famille". L'animateur aura pour mission de réunir les membres d'une famille divisée. L'arrivée de ce programme est prévue pour la rentrée.

La saison 3 de Fringe arrive bientôt sur TF1. C'est le mercredi 6 juillet prochain dès 23h15 que les fans français pourront découvrir la suite des aventures d'Olivia Dunham, Peter et Walter Bishop. Entre mondes parallèles, machine de destruction et retour dans le temps, la saison 3 de Fringe vous révèlera de nombreuses surprises... Ci-dessous, la bande annonce.

Quelques jours plus tard (le 8 juillet) arrivera la saison 5 de Secret Story. Cette nouvelle saison fera-t-elle mieux que Carré ViiiP ? A trois semaines du lancement, on ignore encore tout des candidats, la seule certitude, c'est que Benjamin Castaldi continuera de présenter le programme.

La sélection télé pour ce soir, c'est « envoyé spécial » sur France 2 avec une enquête sur la restauration rapide. C'est à suivre dès 20h35.