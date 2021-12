A Argences, il vendait du cannabis à des mineurs : prison ferme

L'homme trainait régulièrement autour du collège pour trouver de nouvelles victimes vulnérables. Le 5 janvier dernier, vers 3 h du matin, celui-ci entre par effraction dans un appartement, en cassant la porte. Alcoolisé, il veut s'expliquer avec le locataire au sujet d'une dénonciation pour trafic de stupéfiants. Celui-ci n'étant pas chez lui, il vole la télé, une console et des jeux vidéos. Avant de partir, il asperge les lieux de liquide vaisselle.

L'individu a été jugé en son absence, mardi 1er mars, par le tribunal de grande instance de Caen pour acquisition, transport, cession et usage de stupéfiants ainsi que pour vol. Il écope de 12 mois de prison ferme pour le premier délit et de 8 mois ferme pour le second, ainsi que de 500 euros de préjudice moral.